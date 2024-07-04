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В Венесуэле заявили о готовности работать над улучшением отношений с США

В Венесуэле заявили о готовности работать над улучшением отношений с США Правительства Венесуэлы и США готовы вместе работать над улучшением отношений двух стран и вести переговоры в уважительной и конструктивной форме.
Другие страны
4 июля 2024 г. 03:36
В Венесуэле заявили о готовности работать над улучшением отношений с США

Правительства Венесуэлы и США готовы вместе работать над улучшением отношений двух стран и вести переговоры в уважительной и конструктивной форме.

Как передает Report, об этом заявил председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики Хорхе Родригес, представляющий интересы правительства Венесуэлы на переговорах с США на своей странице в соцсети X.

Он указал, что по итогам первой встречи, проходившей в виртуальном режиме, с делегацией США достигнуты две договоренности. "Во-первых, готовность обоих правительств работать вместе, чтобы завоевать доверие и улучшить отношения, во-вторых, поддерживать связь в уважительной и конструктивной манере", - отметил Родригес. Он указал, что венесуэльская сторона настаивает на том, что "диалог должен ограничиваться тем, что было согласовано в Катаре, и что для дальнейшего восстановления взаимного доверия и отношений между правительствами необходимо уважать принципы самоопределения, суверенитета и взаимности". Родригес выразил "неприятие искажения сути переговорного процесса, неоднократно публиковавшиеся в США".

В апреле президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что на переговорах в Катаре "были заключены и подписаны договоры, в центре которых стоял вопрос об отмене всех незаконных и преступных санкций, введенных против Венесуэлы".

На переговорах с США, о возобновлении которых президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в минувший понедельник, принял также участие губернатор штата Миранда Эктор Родригес.

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