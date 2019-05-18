​В Венесуэле заявили о готовности к переговорам с США

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Каракас готов начать диалог с администрацией США на основе взаимного уважения.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Это момент для дипломатии, это час дипломатии, мы готовы к возврату дипломатии, к тому, чтобы сесть за стол переговоров и уважать друг друга", - приводит его слова министерство.

В то же время глава МИД отметил, что "правительство Венесуэлы склонно установить механизмы диалога с американской администрацией".