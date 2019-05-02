В Национальной ассамблее Венесуэлы заявили о 78 пострадавших на акциях протеста в Каракасе

Не менее 78 человек пострадали в среду в столкновениях с силовиками во время акций протеста в столице Венесуэлы.

Такие данные обнародовала депутат Национальной ассамблеи от штата Миранда Мануэла Боливар, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Ранения получили 78 человек, 89 были задержаны", - приводит слова Боливар телеканал VPItv. По данным оппозиции, антиправительственные выступления прошли по всей территории страны.

Во вторник акции протеста были организованы в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В стычках, сопровождавших демонстрации, пострадали десятки человек. По данным правозащитных организаций, не менее 150 манифестантов были задержаны, из них более 100 до сих пор остаются под стражей.