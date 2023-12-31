В Венесуэле заявили, что оставят армию развернутой до ухода британского корабля из Гайаны

Оперативное развертывание Национальных боливарианских вооруженных сил Венесуэлы на атлантическом побережье страны будет продолжаться до тех пор, пока корабль ВМС Великобритании Trent не покинет воды, в которых предстоит провести делимитацию между республикой и Гайаной.
Как передает
В видеоролике с главного командного пункта министр заявил, что "вооруженные силы останутся развернутыми до тех пор, пока британское судно не выйдет из вод между Венесуэлой и Гайаной". Он подчеркнул, что войска на всей территории страны "сохраняют бдительность для защиты территориальной целостности и суверенитета".
В ответ на прибытие корабля британских ВМС Trent к берегам Гайаны президент Венесуэлы Николас Мадуро дал указание "начать оборонительные действия вооруженных сил", усилить оборону в восточной части Карибского моря и начать военные учения у Атлантического побережья Венесуэлы. Президент подчеркнул, что Венесуэла "не приемлет провокаций и угроз" и "имеет право на оборону, спокойствие и мир".