​В Венесуэле застрелили 17 заключенных

По меньшей мере 17 заключенных были застрелены и девять получили ранения в результате беспорядков в одной из колоний в городе Гуанаре штата Португеса на западе Венесуэлы.

Как передает Report, об этом 1 мая сообщает газета El Nacional.

По ее данным, группа заключенных попыталась прорваться за периметр колонии, охраняемый силами Национальной гвардии Венесуэлы. В сотрудников правоохранительных органов была брошена граната, в результате чего по меньшей мере один из них пострадал. Также сообщатся, что директор тюрьмы получил ножевые ранения.

В настоящий момент порядок на территории колонии восстановлен.