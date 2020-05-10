​В Венесуэле задержаны трое наемников

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали еще трех пытавшихся проникнуть на территорию республики наемников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 9 мая сообщил в эфире государственного телевидения президент страны Николас Мадуро.

"Я должен сообщить, что сегодня мы захватили еще трех наемников. Мы и сейчас ведем поиски и задержим всех, кто продал свою родину" - заявил глава государства.

3 мая венесуэльские власти сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента. Среди задержанных были двое американских граждан. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.