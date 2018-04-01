В Венесуэле задержали полицейских, подозреваемых в гибели 68 заключенных изолятора

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил о задержании пятерых полицейских, подозреваемых в причастности к гибели 68 заключенных изолятора в городе Валенсия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Сааб написал в субботу в своем Twitter.

"Были выданы ордеры на арест пяти сотрудников полиции [штата] Карабобо, подозреваемых в причастности к трагическим событиям, повлекшим смерть 68 граждан в изоляторе местного управления полиции. Они уже задержаны", - говорится в сообщении.