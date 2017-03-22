В Венесуэле задержали группу детей по подозрению в убийстве военных

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ В Венесуэле полицейские задержали группу детей, которую обвиняют в убийстве двух солдат национальной армии с целью ограбления, передает Report со ссылкой на РБК.

В составе группы были 15-летняя девочка, а также несколько детей в возрасте от шести до десяти лет. Всего в преступлении участвовали около 12 детей и подростков.

По версии следователей, двое детей похитили сумку одного из солдат, в то время как военнослужащие находились в ресторане. Солдаты побежали за ворами, которые заманили их в ловушку. Дети напали на солдат с ножами и нанесли им более десяти ножевых ранений, и военнослужащие скончались.

Дети в возрасте до 12 лет не понесут уголовной ответственности за совершенное преступление в соответствии с местными законами.