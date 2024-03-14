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В Венесуэле задержали граждан, готовивших покушение на президента

В Венесуэле задержали граждан, готовивших покушение на президента В Венесуэле задержали двух граждан, подозреваемых в сговоре с целью покушения на президента страны Николаса Мадуро.
Другие страны
14 марта 2024 г. 06:39
В Венесуэле задержали граждан, готовивших покушение на президента

В Венесуэле задержали двух граждан, подозреваемых в сговоре с целью покушения на президента страны Николаса Мадуро.

Как передает Report со ссылкой на местное издание Teletica, об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.

По данному делу задержаны бывший сержант Нацгвардии Ренцо Флоресу и член оппозиционной организации "Дело R" Уилферу Хосе Пинья.

Они обвиняются в том, что опубликовали в своих статусах в WhatsApp угрозы в адрес Мадуро. По данным издания, при задержании в их телефонах обнаружили разговоры о вербовке 50 солдат для захвата танков и организации госпереворота.

Почти 40 человек за последний год были арестованы в Венесуэле по подозрению в пяти предполагаемых покушениях на президента.

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