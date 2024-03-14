В Венесуэле задержали граждан, готовивших покушение на президента

В Венесуэле задержали двух граждан, подозреваемых в сговоре с целью покушения на президента страны Николаса Мадуро.
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По данному делу задержаны бывший сержант Нацгвардии Ренцо Флоресу и член оппозиционной организации "Дело R" Уилферу Хосе Пинья.
Они обвиняются в том, что опубликовали в своих статусах в WhatsApp угрозы в адрес Мадуро. По данным издания, при задержании в их телефонах обнаружили разговоры о вербовке 50 солдат для захвата танков и организации госпереворота.
Почти 40 человек за последний год были арестованы в Венесуэле по подозрению в пяти предполагаемых покушениях на президента.