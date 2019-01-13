В Венесуэле задержали главу парламента страны

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Представители Боливарианской службы национальной разведки задержали в воскресенье главу Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, который фактически исключен из процесса принятия решений и находится под контролем политических противников главы государства, Хуана Гуайдо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация была опубликована в парламентском Twitter.

"Мы предупреждаем мир и страну, что сегодня, 13 января, представители разведки схватили главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо", - говорится в сообщении.

По данным парламентариев, это произошло вблизи города Ла-Гуайра (столица северного штата Варгас). "Сейчас мы не знаем, где он находится", - подчеркивается в послании.

В пятницу Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства, и призвал граждан выйти на массовую акцию протеста 23 января.

В четверг победитель президентских выборов в Венесуэле Николас Мадуро вступил в должность главы государства: он принес присягу в Верховном суде, а не в Национальной ассамблее. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила 45,99%.