В Венесуэле задержали еще троих подозреваемых в покушении на Мадуро

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Еще три человека задержаны за участие в подготовке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе, сообщил в среду министр связи и информации Хорхе Родригес.
По его словам, задержаны некие Освальдо Кастильо Лунар, Уильдер Васкес и Рафаэль Эрнесто Диас Куэльо, передает Report.
Первые двое задержанных, по версии властей, имеют отношений к покушению, а третий, являющийся подполковником ВВС Венесуэлы в отставке, якобы передавал секретную стратегическую информацию Колумбии. "Это предатель", — уточнил Родригес в эфире государственного телевидения.
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