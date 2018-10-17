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    В Венесуэле задержали еще троих подозреваемых в покушении на Мадуро

    © Foto: AFP

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Еще три человека задержаны за участие в подготовке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в августе, сообщил в среду министр связи и информации Хорхе Родригес. 

    По его словам, задержаны некие Освальдо Кастильо Лунар, Уильдер Васкес и Рафаэль Эрнесто Диас Куэльо, передает Report. 

    Первые двое задержанных, по версии властей, имеют отношений к покушению, а третий, являющийся подполковником ВВС Венесуэлы в отставке, якобы передавал секретную стратегическую информацию Колумбии. "Это предатель", — уточнил Родригес в эфире государственного телевидения.

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