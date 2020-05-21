​В Венесуэле задержали 66 участников операции по свержению Мадуро

Правоохранители задержали в общей сложности 66 человек, причастных к событиям 3 мая, когда силы местной самообороны частично уничтожили группу наемников, пытавшихся проникнуть в страну по морю.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что власти предотвратили в штате Ла-Гуайра морское вторжение боевиков на быстроходных катерах со стороны Колумбии, восемь нападавших были убиты. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.

"В настоящий момент арестованы и находятся под властью правосудия 66 человек, причастных к этим событиям. Выдано 99 ордеров на арест, из которых 63 еще находятся в процессе исполнения. Напомню, что многие из этих людей находятся за пределами страны между Колумбией и Соединенными Штатами Америки", - сказал генпрокурор в ходе выступления, которое транслировал канал VTV.

Генпрокурор добавил, что в ходе 11 проведенных допросов была установлена организация, которая отвечала за финансирование материально-технического снабжения, питания и аренды учебных лагерей для наемников - это венесуэльский фонд Futuro Presente, в отношении сотрудников которого также будут выданы ордера на арест.