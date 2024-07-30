В Венесуэле задержали 15 участников беспорядков

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб на фоне вспыхнувших в стране протестов сообщил о задержании по меньшей мере 15 человек за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия.

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб на фоне вспыхнувших в стране протестов сообщил о задержании по меньшей мере 15 человек за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом генпрокурор сообщил в соцсети "X".

Он отметил, что девять человек, включая 15-летнего подростка, были "задержаны при совершении актов вандализма и поджоге партийных штаб-квартир", когда там находились люди.

"Эти действия затронули штаб-квартиру (Единой социалистическая партии Венесуэлы) PSUV, расположенную в (городе) Эль-Тигре в муниципалитете Симон- Родригес", - написал Сааб.

Позднее он сообщил о задержании еще шести человек, трое из которых руководили протестами, "с целью дестабилизировать" ситуацию. При задержании у них были изъяты бензин, несколько "коктейлей Молотова", ножи и камни.