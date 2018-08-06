В Венесуэле задержали 11 сотрудников СМИ после покушения на Мадуро

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Более 10 сотрудников СМИ были задержаны после покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает Национальный профсоюз работников прессы.

"11 журналистов и работников СМИ были беззаконно задержаны, некоторых из них избили, других ограбили. Мы протестуем против этого и просим наказать ответственных за это нарушение права на информацию", — сообщает профсоюз в Twitter.

Отмечается, что среди задержанных есть журналисты из Аргентины и Испании, сотрудник агентства Франс Пресс и представители местных СМИ.