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    В Венесуэле задержали 11 сотрудников СМИ после покушения на Мадуро

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Более 10 сотрудников СМИ были задержаны после покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об сообщает Национальный профсоюз работников прессы.

    "11 журналистов и работников СМИ были беззаконно задержаны, некоторых из них избили, других ограбили. Мы протестуем против этого и просим наказать ответственных за это нарушение права на информацию", — сообщает профсоюз в Twitter.

    Отмечается, что среди задержанных есть журналисты из Аргентины и Испании, сотрудник агентства Франс Пресс и представители местных СМИ.

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