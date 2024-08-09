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В Венесуэле заблокируют Х

В Венесуэле заблокируют Х Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы приняла решение приостановить работу соцсети Х на 10 дней.
Другие страны
9 августа 2024 г. 06:49
В Венесуэле заблокируют Х

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы приняла решение приостановить работу соцсети Х на 10 дней.

Как передает Report, об этом сообщил президент страны Николас Мадуро на своей странице на упомянутой площадке.

Он отметил, что направил предложение о блокировке Национальной комиссии по телекоммуникациям Венесуэлы, которая "решила вывести социальную сеть Х, ранее известную как Twitter, из обращения на 10 дней в целях соблюдения предосторожности".

"В Венесуэле есть закон, есть конституция, есть институты, есть государство, есть люди, которых необходимо уважать", - подчеркнул он.

"Илон Маск, владелец соцсети X, нарушил все нормы соцсети Twitter, которая затем получила название X, <…> насаждая ненависть, фашизм, гражданскую войну, смерть, столкновения между венесуэльцами и нарушая все законы Венесуэлы", - заявил Мадуро на митинге активистов социальных движений и коммун в центре Каракаса.

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Версия на азербайджанском языке Venesuela “X”ə məhdudiyyət qoyur

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