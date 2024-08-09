В Венесуэле заблокируют Х

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы приняла решение приостановить работу соцсети Х на 10 дней.

Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы приняла решение приостановить работу соцсети Х на 10 дней.

Как передает Report , об этом сообщил президент страны Николас Мадуро на своей странице на упомянутой площадке.

Он отметил, что направил предложение о блокировке Национальной комиссии по телекоммуникациям Венесуэлы, которая "решила вывести социальную сеть Х, ранее известную как Twitter, из обращения на 10 дней в целях соблюдения предосторожности".

"В Венесуэле есть закон, есть конституция, есть институты, есть государство, есть люди, которых необходимо уважать", - подчеркнул он.

"Илон Маск, владелец соцсети X, нарушил все нормы соцсети Twitter, которая затем получила название X, <…> насаждая ненависть, фашизм, гражданскую войну, смерть, столкновения между венесуэльцами и нарушая все законы Венесуэлы", - заявил Мадуро на митинге активистов социальных движений и коммун в центре Каракаса.