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В Венесуэле выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

В Венесуэле выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки Венесуэльские медики за сутки выявили 995 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии.
Другие страны
11 августа 2020 г. 06:23
В Венесуэле выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 за сутки

Венесуэльские медики за сутки выявили 995 случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"Было зафиксировано 995 случаев инфицирования", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television. Ранее в Венесуэле выявляли около 700 случаев заражения за сутки. Общее число инфицированных составило 26 800.

Родригес также сообщила о смерти шести пациентов из-за коронавируса, общее число летальных случаев в стране достигло 229.

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