В Венесуэле выстроились огромные очереди за бензином

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ На заправках сразу в нескольких штатах Венесуэлы выстроились многочасовые очереди за бензином, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В Каракасе время ожидания доходит до четырех часов, очереди насчитывают до трех сотен автомобилистов. Нехватка топлива может привести к перебоям в поставках продуктов питания.

В штате Мерида дефицит бензина наблюдается уже пять дней. Там стоят в очереди по три часа, при этом в один бак заливают не больше 30 литров. Некоторые заправка закрыты.

В городе Санта-Барбара дель Сулиа бензин отпускают только общественному транспорту и фермерам.

Министр нефти Эулохио дель Пино пообещал в ближайшее время наладить систему распределения топлива по всей территории страны, заверив сограждан, что дефицит скоро будет устранен.

В Венесуэле наблюдается недостаток продуктов питания и многих видов товаров массового потребления - от туалетной бумаги до медикаментов. Дефицит и гиперинфляция привели к тому, что население массово голодает.