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В Венесуэле выдали ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо

В Венесуэле выдали ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого обвиняют в растрате госсредств.
Другие страны
6 октября 2023 г. 06:09
В Венесуэле выдали ордер на арест лидера оппозиции Гуайдо

Генеральная прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого обвиняют в растрате госсредств.

Как передает Report со ссылкой на газету La Republica, об этом сообщил глава ведомства Тарек Уильям Сааб.

"Преднамеренное использование фигуры фиктивного правительства явным образом нанесло ущерб венесуэльскому государству на сумму около $20 млрд", - заявил генпрокурор.

Кроме того, ордер на арест Гуайдо также был выдан за преступления, связанные с госизменой, захватом власти, нецелевом использовании государственных средств и отмыванием денег, добавил Сааб.

Для выдачи ордера были назначены три прокурора, которые также должны отправить красное уведомление в Интерпол - международно признанный запрос на арест лица.

Хуан Гуайдо - лидер оппозиции Венесуэлы. В начале 2019 года на фоне массовых протестов, которые произошли из-за отказа граждан признать результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, Гуаидо объявил себя временным президентом и пообещал провести в стране досрочные выборы.

Президентом Венесуэлы Гуайдо признали США, Канада, а также ряд стран Европы и Латинской Америки.

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Версия на азербайджанском языке Venesuelada prokurorluq müxalifətin lideri Xuan Quaydonun həbsinə order verib

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