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В Венесуэле введут дополнительные меры безопасности в связи с выборами

В Венесуэле введут дополнительные меры безопасности в связи с выборами Министерство обороны и министерство внутренних дел Венесуэлы объявили о дополнительных мерах безопасности при проведении президентских выборов 28 июля.
Другие страны
21 июля 2024 г. 08:25
В Венесуэле введут дополнительные меры безопасности в связи с выборами

Министерство обороны и министерство внутренних дел Венесуэлы объявили о дополнительных мерах безопасности при проведении президентских выборов 28 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в совместном постановлении двух ведомств говорится, что с 26 июля по 28 июля включительно на всей территории страны объявляется закрытие сухопутных границ, вводится сухой закон - запрет на продажу алкогольных напитков, а также на ношение оружия за исключением военнослужащих и полицейских при исполнении служебных обязанностей.

В этот период запрещено проведение демонстраций и публичных собраний, движение тяжелых грузовиков и продажа пиротехники.

Отметим, что борьбу за пост главы государства ведут 10 политических лидеров. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы выдвинула своим кандидатом действующего президента республики Николаса Мадуро. Его кандидатура зарегистрирована в Национальном избирательном совете Большим демократическим полюсом имени Симона Боливара, в который входят прогрессивные партии и движения, включая ЕСПВ.

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Версия на азербайджанском языке Venesuelada seçkilərlə bağlı sərhəd bağlanacaq, spirtli içkilərin satışı qadağan ediləcək

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