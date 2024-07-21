В Венесуэле введут дополнительные меры безопасности в связи с выборами

Министерство обороны и министерство внутренних дел Венесуэлы объявили о дополнительных мерах безопасности при проведении президентских выборов 28 июля.
Как передает
В этот период запрещено проведение демонстраций и публичных собраний, движение тяжелых грузовиков и продажа пиротехники.
Отметим, что борьбу за пост главы государства ведут 10 политических лидеров. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы выдвинула своим кандидатом действующего президента республики Николаса Мадуро. Его кандидатура зарегистрирована в Национальном избирательном совете Большим демократическим полюсом имени Симона Боливара, в который входят прогрессивные партии и движения, включая ЕСПВ.