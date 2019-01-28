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    В Венесуэле военные провели марш - ВИДЕО

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Военные Венесуэлы провели марш, чтобы продемонстрировать высокий моральный дух на фоне давления, которое испытывает страна со стороны США. 

    Как передает Report, об этом сообщает венесуэльское министерство обороны в Twitter.

    В Twitter выложено видео, как более сотни военных идут по улице во главе с министром обороны страны Владимиром Падрино Лопесом.

    Ранее глава оппозиционного парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, пообещал амнистию военным, поддерживающим режим президента страны Николаса Мадуро, и предложил перейти им на свою сторону. 

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