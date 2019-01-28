В Венесуэле военные провели марш - ВИДЕО

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Военные Венесуэлы провели марш, чтобы продемонстрировать высокий моральный дух на фоне давления, которое испытывает страна со стороны США.
Как передает Report, об этом сообщает венесуэльское министерство обороны в Twitter.
В Twitter выложено видео, как более сотни военных идут по улице во главе с министром обороны страны Владимиром Падрино Лопесом.
Ранее глава оппозиционного парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, пообещал амнистию военным, поддерживающим режим президента страны Николаса Мадуро, и предложил перейти им на свою сторону.
Hoy #28ENE19 los hombres y mujeres de nuestra Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana demostraron su alta moral ante los constantes ataques del imperialismo estadounidense. Es deber de nosotros defender a Venezuela! #LealesSiempreTraidoresNunca pic.twitter.com/6oi812eWmk— Prensa FANB (@PrensaFANB) 28 января 2019 г.
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