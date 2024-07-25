В Венесуэле военные перешли на усиленный режим службы в канун выборов

Вооруженные силы Венесуэлы приступили к выполнению плана "Республика", предусматривающего усиление мер по обеспечению безопасности в преддверии президентских выборов 28 июля.

Вооруженные силы Венесуэлы приступили к выполнению плана "Республика", предусматривающего усиление мер по обеспечению безопасности в преддверии президентских выборов 28 июля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают местные СМИ.

По всей территории страны будут размещены более 380 тыс. военных, призванные гарантировать безопасность проведения выборов. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что вооруженные силы страны гарантируют избирателям свободное и мирное волеизъявление.

По словам главы Национального избирательного совета Элвиса Аморосо, все общественные учреждения вместе с вооруженными силами будут внимательно следить за избирательным процессом. Он отметил, что все государственные институты функционируют безупречно.

В частности, военные будут нести охрану штаб-квартиры Национального избирательного совета, его региональных отделений, избирательных участков, зданий муниципальных органов власти, а также объектов хранения избирательных бюллетеней.