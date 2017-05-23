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    В Венесуэле во время протестов сожгли дом Уго Чавеса

    Это было сделано в ответ на убийство гвардией молодого человека© Twitter

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса в городке Сабанета штата Баринас сожжен в понедельник в ходе протестов.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Nacional.

    По данным издания, это было сделано в ответ на убийство в Баринасе национальной боливарианской гвардией молодого человека, в которого попала пуля. По другим данным, строение было не сожжено, а полностью разграблено. Официальных комментариев, подтверждения или опровержения этой информации пока нет, однако в социальных сетях появились десятки сообщений и фотографий на эту тему.

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