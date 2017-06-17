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    В Венесуэле в ходе протестов убили еще одного человека

    По имеющимся данным, 24-летний мужчина получил ранение в лицо© Foto: AP

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Еще один человек погиб в пятницу в ходе протестов в Венесуэле.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

    "С сожалением сообщаем о смерти Нельсона Аревало во время протеста в районе "Клуб Ипико Лас-Тринитариас" в городе Баркисимето, штат Лара", — говорится в сообщении местной службы спасения в ее микроблоге в Twitter.

    По имеющимся данным, 24-летний мужчина получил ранение в лицо. Он был доставлен в госпиталь, однако по дороге скончался.

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