В Венесуэле в ходе протестов убили еще одного человека

© Foto: AP

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Еще один человек погиб в пятницу в ходе протестов в Венесуэле.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

"С сожалением сообщаем о смерти Нельсона Аревало во время протеста в районе "Клуб Ипико Лас-Тринитариас" в городе Баркисимето, штат Лара", — говорится в сообщении местной службы спасения в ее микроблоге в Twitter.

По имеющимся данным, 24-летний мужчина получил ранение в лицо. Он был доставлен в госпиталь, однако по дороге скончался.