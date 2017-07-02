В Венесуэле в ходе протестов погибли четыре человека

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Четыре человека стали жертвами протестов в венесуэльском штате Лара в субботу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местных чиновников.

Ранее депутат национальной ассамблеи страны Луис Флоридо заявлял, что жертвами пятничных протестов стали два человека.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, с учетом новых убитых число погибших в протестах достигло 83 человек.