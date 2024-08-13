В Венесуэле в беспорядках после выборов погибли 25 человек

В ходе беспорядков, которые произошли в Венесуэле после выборов президента, погибли не менее 25 человек, в том числе двое служащих нацгвардии.

В ходе беспорядков, которые произошли в Венесуэле после выборов президента, погибли не менее 25 человек, в том числе двое служащих нацгвардии.

Как передает Report , об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Вильям Сааб на заседании совета безопасности Венесуэлы, которое транслировалось в эфире телеканала Telesur.

"Волна насилия 29 и 30 июля потребовала от органов безопасности твердых и решительных мер, благодаря которым удалось восстановить мир. Однако в этот период преступники и террористы действовали с таким ожесточением, что, к сожалению, погибли 25 человек, в том числе двое служащих национальной гвардии в штатах Арагуа и Нуэва-Эспарта", - сказал он.

По его словам, к настоящему моменту установлено, что ко всем смертям причастны преступные группировки.