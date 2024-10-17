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В Венесуэле террористическая атака вызвала перебои в электроснабжении

В Венесуэле террористическая атака вызвала перебои в электроснабжении Перебои в электроснабжении из-за террористической атаки на Национальную энергетическую систему произошли в среду на 25% территории Венесуэлы.
Другие страны
17 октября 2024 г. 05:50
В Венесуэле террористическая атака вызвала перебои в электроснабжении

Перебои в электроснабжении из-за террористической атаки на Национальную энергетическую систему произошли в среду на 25% территории Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр электроэнергетики Боливарианской Республики Хосе Маркес в интервью телеканалу Venezolana de Televisión.

Министр указал, что "25% территории Венесуэлы, включая столичный округ, пострадали от новой террористической атаки на систему электропередач".

Он отметил, что "террористы стремятся нанести ущерб" стране, пока "народ работает и продвигается вперед". Маркес подчеркнул, что "террористы ищут способы навредить рабочим, пенсионерам, больным, детям в школах, атакуют Национальную энергетическую систему, чтобы посеять тревогу и спровоцировать беспорядки".

Министр сообщил, что приняты меры по возобновлению в ближайшие часы подачи электроэнергии на территории всей страны.

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