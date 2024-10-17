В Венесуэле террористическая атака вызвала перебои в электроснабжении

Перебои в электроснабжении из-за террористической атаки на Национальную энергетическую систему произошли в среду на 25% территории Венесуэлы.
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Министр указал, что "25% территории Венесуэлы, включая столичный округ, пострадали от новой террористической атаки на систему электропередач".
Он отметил, что "террористы стремятся нанести ущерб" стране, пока "народ работает и продвигается вперед". Маркес подчеркнул, что "террористы ищут способы навредить рабочим, пенсионерам, больным, детям в школах, атакуют Национальную энергетическую систему, чтобы посеять тревогу и спровоцировать беспорядки".
Министр сообщил, что приняты меры по возобновлению в ближайшие часы подачи электроэнергии на территории всей страны.