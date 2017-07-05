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    В Венесуэле сторонники Мадуро ворвались в парламент

    Несколько депутатов были ранены в результате беспорядков

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Сторонники правительства и президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались на территорию парламента, контролируемого оппозицией.

    Как передает Report, об этом сообщает местная газета Nacional.

    Сообщается, что несколько депутатов были ранены в результате беспорядков.

    Агентство Франс Пресс передает, что десятки вооруженных палками активистов в красной одежде (цвета находящихся у власти социалистов), собрались во внутреннем дворе парламента, где запускают петарды.

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