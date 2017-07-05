В Венесуэле сторонники Мадуро ворвались в парламент

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Сторонники правительства и президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались на территорию парламента, контролируемого оппозицией.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Nacional.

Сообщается, что несколько депутатов были ранены в результате беспорядков.

Агентство Франс Пресс передает, что десятки вооруженных палками активистов в красной одежде (цвета находящихся у власти социалистов), собрались во внутреннем дворе парламента, где запускают петарды.