О нас

В Венесуэле разбился легкомоторный самолет с военными, пять человек погибли

В Венесуэле разбился легкомоторный самолет с военными, пять человек погибли В Венесуэле разбился легкий штурмовик C-208B с пятью военными на борту.
Другие страны
7 ноября 2022 г. 11:59
В Венесуэле разбился легкомоторный самолет с военными, пять человек погибли

В Венесуэле разбился легкий штурмовик C-208B с пятью военными на борту.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство MEHR.

По данным издания, инцидент произошел в трех километрах от авиабазы ​​Хосе Антонио Паес в южном штате Амазонас Венесуэлы. Губернатор штата Мигель Родригес сообщил, что самолет принадлежал авиационной группе, которая помогает коренным народам в густых джунглях.

По словам министра обороны страны генерала Владимира Падрино Лопеса, на месте крушения обнаружены тела четырех погибших военных, поиски пятого продолжаются.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил провести расследование причин инцидента и оказать поддержку родственникам погибших.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Venesuelada təyyarə qəzaya uğrayıb, 5 nəfər ölüb

Самое читаемое

Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
2 ноября 2022 г. 01:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi