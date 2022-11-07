В Венесуэле разбился легкомоторный самолет с военными, пять человек погибли

В Венесуэле разбился легкомоторный самолет с военными, пять человек погибли

В Венесуэле разбился легкий штурмовик C-208B с пятью военными на борту.

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В Венесуэле разбился легкий штурмовик C-208B с пятью военными на борту. Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство MEHR. По данным издания, инцидент произошел в трех километрах от авиабазы ​​Хосе Антонио Паес в южном штате Амазонас Венесуэлы. Губернатор штата Мигель Родригес сообщил, что самолет принадлежал авиационной группе, которая помогает коренным народам в густых джунглях. По словам министра обороны страны генерала Владимира Падрино Лопеса, на месте крушения обнаружены тела четырех погибших военных, поиски пятого продолжаются. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил провести расследование причин инцидента и оказать поддержку родственникам погибших. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook