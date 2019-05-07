Генпрокуратура Венесуэлы расследует гибель пяти человек в ходе протестов

Власти Венесуэлы проводят расследование по факту гибели пяти человек в ходе антиправительственных протестов, которые прошли в республике 30 апреля.

Об этом сообщил в понедельник генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Были задержаны ориентировочно 233 человека, пять человек погибли. Все эти случаи расследуются генпрокуратурой, и по ним будут вынесены заключения", - сказал он в интервью телеканалу Venevision.

Как отметил Сааб, к настоящему моменту генпрокуратура запросила ордеры на арест 18 "военных и гражданских лиц, участвовавших в заговоре", целью которого была попытка госпереворота. Проведено 17 обысков.

30 апреля группа военных выступила на стороне оппозиции, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали десятки человек.