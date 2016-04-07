​В Венесуэле пятницу объявили нерабочим днем в целях экономии электроэнергии

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Количество рабочих дней в неделю сокращено в Венесуэле с пяти до четырех в целях экономии электроэнергии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий декрет, срок действия которого составляет 2 месяца, подписал в среду президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

Начиная с сегодняшнего дня, "пятница до 6 июня будет считаться нерабочим днем", говорится в документе. В нем не уточняется, касается эта мера исключительно государственного сектора или затрагивает также частный.

Мадуро призвал население страны "ответственно" относиться к использованию бытовых электроприборов и кондиционеров, чтобы обеспечить экономию электричества.