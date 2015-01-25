В Венесуэле прошел оппозиционный "марш пустых кастрюль"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Венесуэльская оппозиция провела в Каракасе так называемый "марш пустых кастрюль", передает Report со ссылкой на BBC News.

Акция в столице была направлена против дефицита продовольственных товаров в стране. Многие участники шествия принесли на него пустые кастрюли, символизирующие нехватку основных продуктов питания.

Местная полиция заблокировала доступ протестующих в центр города, однако в целом марш прошел без каких-либо столкновений.

Шествие возглавили одни из основных лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес и экс-депутат Мария Корина Мачадо, которую власти подозревают в попытке антиправительственного заговора.

В ходе акции Мачадо заявила, что президент страны Николас Мадуро "должен отойти в сторону, чтобы народ Венесуэлы смог объединиться вновь". Каприлес также возложил ответственность за ситуацию на политику венесуэльского лидера. Он подчеркнул, что оппозиция должна проводить подобные марши каждый день, чтобы в стране появились продукты.

Ранее на фоне усиливающегося дефицита в Венесуэле власти ограничили посещение государственных продовольственных магазинов двумя разами в неделю, из-за чего в стране образовались огромные очереди.

Полицейским поручили проверять документы посетителей супермаркетов.