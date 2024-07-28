В Венесуэле пройдут президентские выборы

Очередные президентские выборы пройдут в Венесуэле.

Очередные президентские выборы пройдут в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, борьбу за пост главы государства ведут 10 политиков.

Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) выдвинула своим кандидатом действующего президента Николаса Мадуро. Его поддержал "Большой демократический полюс имени Симона Боливара", в который входит ряд партий и движений, включая ЕСПВ. Национальный избирательный совет (НИС) зарегистрировал Мадуро кандидатом от этого объединения. Большинство политиков, которые принимают участие в выборах, принадлежат к умеренной оппозиции.

Основным конкурентом Мадуро выступает Эдмундо Гонсалес, кандидат от крайне правых партий, входящих в коалицию "Унитарная платформа". Его поддержала победившая на праймериз оппозиционных сил Мариа Корина Мачадо, которая ранее была лишена политических прав и не может участвовать в выборах.

Согласно большинству последних опросов общественного мнения, граждане отдают предпочтение Мадуро. По данным компании Hinterlaces, за действующего президента готовы отдать голоса 54,2% избирателей, далее следуют Гонсалес с 21,1% и предприниматель Бенхамин Рауссео с 5,8%. Вместе с тем ряд компаний, в том числе Datan lisis, распространяет информацию о поддержке Гонсалеса более чем 50% избирателей.