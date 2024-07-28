В Венесуэле пройдут президентские выборы

Очередные президентские выборы пройдут в Венесуэле.
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Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) выдвинула своим кандидатом действующего президента Николаса Мадуро. Его поддержал "Большой демократический полюс имени Симона Боливара", в который входит ряд партий и движений, включая ЕСПВ. Национальный избирательный совет (НИС) зарегистрировал Мадуро кандидатом от этого объединения. Большинство политиков, которые принимают участие в выборах, принадлежат к умеренной оппозиции.
Основным конкурентом Мадуро выступает Эдмундо Гонсалес, кандидат от крайне правых партий, входящих в коалицию "Унитарная платформа". Его поддержала победившая на праймериз оппозиционных сил Мариа Корина Мачадо, которая ранее была лишена политических прав и не может участвовать в выборах.
Согласно большинству последних опросов общественного мнения, граждане отдают предпочтение Мадуро. По данным компании Hinterlaces, за действующего президента готовы отдать голоса 54,2% избирателей, далее следуют Гонсалес с 21,1% и предприниматель Бенхамин Рауссео с 5,8%. Вместе с тем ряд компаний, в том числе Datan lisis, распространяет информацию о поддержке Гонсалеса более чем 50% избирателей.