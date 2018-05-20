В Венесуэле пройдут президентские выборы

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президентские выборы пройдут в воскресенье в Венесуэле, граждане определят имя нового главы государства и курс страны на ближайшие шесть лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в выборах главы государства в Венесуэле примут участие четыре кандидата: действующий президент страны Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, инженер Рейнальдо Кихада и бывший пастор Хавьер Бертуччи.

Эти выборы примечательны тем, что крупнейшее оппозиционное объединение страны "Круглый стол демократического единства" приняло решение не выставлять свою кандидатуру и призвало граждан не принимать участие в голосовании. Противники Мадуро считают, что перенос выборов с конца года на май нарушает демократическую процедуру волеизъявления.

Несмотря на решении своих коллег, лидер партии "Прогрессивный авангард" Фалькон выставил свою кандидатуру, вопреки решению оппозиции. Фалькон идет на выборы от партий "Копей", "Прогрессивный авангард" и "Движение к социализму".

И Мадуро, и Фалькон заявляют о своей уверенности в победе, а социологические опросы показывают, что именно эти два человека будут бороться за пост президента.