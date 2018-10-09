В Венесуэле произошел взрыв на газопроводе

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в понедельник на участке газопровода в районе Маракай в штате Арагуа на севере Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте газета Nacional.

По данным издания, власти эвакуировали жителей двух населенных пунктов, расположенных рядом с местом происшествия. Сведений о пострадавших среди населения не поступало.

Причины аварии неизвестны. Поврежденный участок газопровода был перекрыт. Государственная нефтегазовая компания PDVSA пока не прокомментировала случившееся.