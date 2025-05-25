В Венесуэле проходят всеобщие выборы

В Венесуэле проходит голосование на всеобщих выборах.

В Венесуэле проходит голосование на всеобщих выборах.

Как сообщает Report со ссылкой EFE, 21,4 млн гражданам страны, имеющим право голоса, предстоит выбрать 285 депутатов Национальной ассамблеи и 260 представителей законодательных советов штатов, а также губернаторов всех штатов страны.

Агентство отмечает, что внимание большинства наблюдателей приковано к региону Эссекибо (Гайана), за присоединение которого к Венесуэле на правах штата Гайана-Эсекиба высказалось большинство участников референдума в Венесуэле в 2023 году. В этом регионе планируется избрать венесуэльского губернатора, семь членов местного законодательного совета и восемь депутатов Национальной ассамблеи.

По словам заместителя главы Национального избирательного совета страны Карлоса Кинтеро, в стране открыты 15 тыс. избирательных участков.

Всего в выборах участвуют 6,7 тыс. кандидатов от 54 политических объединений, 36 партий выдвинули кандидатов в Национальную ассамблею.