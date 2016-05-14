В Венесуэле продлено действие чрезвычайного положения в экономике страны

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро продлил действие чрезвычайного положения в экономике страны еще на 60 дней.

Как сообщает Report со ссылкой на Noticias24, по словам президента, действие указа о чрезвычайном экономическом состоянии продлено для защиты социальной стабильности в стране.

Отметим, что ситуация в Венесуэле приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.