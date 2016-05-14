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    В Венесуэле продлено действие чрезвычайного положения в экономике страны

    Мадуро: Действие указа о чрезвычайном экономическом состоянии продлено для защиты социальной стабильности в стране

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро продлил действие чрезвычайного положения в экономике страны еще на 60 дней.

    Как сообщает Report со ссылкой на Noticias24, по словам президента, действие указа о чрезвычайном экономическом состоянии продлено для защиты социальной стабильности в стране.

    Отметим, что ситуация в Венесуэле приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.

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