В Венесуэле преступники расстреляли 12 человек

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Преступники устроили расправу над жителями муниципалитета Андрес-Бельо в штате Трухильо на северо-западе Венесуэлы. Бандиты расстреляли 12 человек, в том числе четырех несовершеннолетних, прямо на улице, где они проживали.

Как передает Report, oб этом сообщила в субботу интернет-версия газеты El Universal.

Полиция ведет поиск нападавших, которые скрылись с места происшествия на мотоциклах и автомобилях.

По данным правоохранительных органов, случившееся может быть связано со сведением счетов между конкурирующими бандами. Известно, что по меньшей мере двое погибших находились в розыске за совершение умышленных убийств.

На протяжении последних лет в Венесуэле наблюдается острый кризис в сфере общественной безопасности.