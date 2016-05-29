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    В Венесуэле преступники расстреляли 12 человек

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/&nbsp;Преступники устроили расправу над жителями муниципалитета Андрес-Бельо в штате Трухильо на северо-западе Венесуэлы. Б...

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Преступники устроили расправу над жителями муниципалитета Андрес-Бельо в штате Трухильо на северо-западе Венесуэлы. Бандиты расстреляли 12 человек, в том числе четырех несовершеннолетних, прямо на улице, где они проживали. 

    Как передает Report, oб этом сообщила в субботу интернет-версия газеты El Universal.

    Полиция ведет поиск нападавших, которые скрылись с места происшествия на мотоциклах и автомобилях. 

    По данным правоохранительных органов, случившееся может быть связано со сведением счетов между конкурирующими бандами. Известно, что по меньшей мере двое погибших находились в розыске за совершение умышленных убийств.

    На протяжении последних лет в Венесуэле наблюдается острый кризис в сфере общественной безопасности.

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