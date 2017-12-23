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    В Венесуэле прекратили работу 80% нефтяных заводов

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Венесуэле прекратили работу 80%  нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава профсоюза работников нефтяной промышленности Венесуэлы Иван Фрейтес.

    По его словам, в стране практически прекратилось производство бензина, особенно с высоким октановым числом.

    "Ни смазочных материалов, ни бензина не производим. Действует только НПЗ Amuay и Cardon ", − отметил Фрейтерс.

    Фрейтес добавил, что страна производит нефтяные отходы, которые затем по низким ценам продаются в Соединенных Штатах, поскольку самостоятельно Венесуэла "не может произвести переработку сырья".

    Глава профсоюза указал, что некоторые рабочие в отрасли, страдают от "изнеможения и голода".

    "Это вина Мадуро", − подчеркнул Фрейтерс.

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