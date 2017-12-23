В Венесуэле прекратили работу 80% нефтяных заводов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Венесуэле прекратили работу 80% нефтеперерабатывающих заводов. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава профсоюза работников нефтяной промышленности Венесуэлы Иван Фрейтес.

По его словам, в стране практически прекратилось производство бензина, особенно с высоким октановым числом.

"Ни смазочных материалов, ни бензина не производим. Действует только НПЗ Amuay и Cardon ", − отметил Фрейтерс.

Фрейтес добавил, что страна производит нефтяные отходы, которые затем по низким ценам продаются в Соединенных Штатах, поскольку самостоятельно Венесуэла "не может произвести переработку сырья".

Глава профсоюза указал, что некоторые рабочие в отрасли, страдают от "изнеможения и голода".

"Это вина Мадуро", − подчеркнул Фрейтерс.