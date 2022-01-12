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В Венесуэле подорвали нефтепровод

В Венесуэле подорвали нефтепровод Неизвестные подорвали участок нефтепровода венесуэльской компании PDVSA на севере южноамериканской республики.
Другие страны
12 января 2022 г. 23:42
В Венесуэле подорвали нефтепровод

Неизвестные подорвали участок нефтепровода венесуэльской компании PDVSA на севере южноамериканской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду министерство нефтяной промышленности страны.

"Президентская комиссия "Али Родригес Араке" сообщает международному сообществу и жителям страны о новой преступной диверсии, направленной против объектов PDVSA. Речь идет о намеренно спровоцированном взрыве, который произошел 11 января на восточном нефтепроводе, расположенном в городе Барселона, штат Ансоатеги", - сообщило ведомство в социальной сети Twitter.

Как уточнило управление гражданской обороны, "на данный момент известно о трех пострадавших". PDVSA занимается устранением последствий аварии.

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