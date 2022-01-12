В Венесуэле подорвали нефтепровод

Неизвестные подорвали участок нефтепровода венесуэльской компании PDVSA на севере южноамериканской республики.

Неизвестные подорвали участок нефтепровода венесуэльской компании PDVSA на севере южноамериканской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду министерство нефтяной промышленности страны.

"Президентская комиссия "Али Родригес Араке" сообщает международному сообществу и жителям страны о новой преступной диверсии, направленной против объектов PDVSA. Речь идет о намеренно спровоцированном взрыве, который произошел 11 января на восточном нефтепроводе, расположенном в городе Барселона, штат Ансоатеги", - сообщило ведомство в социальной сети Twitter.

Как уточнило управление гражданской обороны, "на данный момент известно о трех пострадавших". PDVSA занимается устранением последствий аварии.