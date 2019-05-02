​В Венесуэле победил мир, заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что народу страны удалось обеспечить мир.

"Я слежу за прекрасным маршем нашего рабочего класса. Мне приходят картинки с огромной манифестации радости, которая переполняет улицы Каракаса. Без сомнения, это мир, который мы выиграли, благодаря достоинству и сознательности нашего народа", – написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В среду в Венесуэле проходят первомайские демонстрации как сторонников правительства, так и его противников.

Во вторник оппозиция попыталась совершить в стране госпереворот. Ее лидер Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Мадуро. Президент и глава минобороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти страны заявили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование событий вторника.