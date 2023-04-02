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В Венесуэле по подозрению в коррупции задержали 42 человека

В Венесуэле по подозрению в коррупции задержали 42 человека Правоохранительные органы Венесуэлы задержали 42 человека в рамках антикоррупционного расследования.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 19:49
В Венесуэле по подозрению в коррупции задержали 42 человека

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали 42 человека в рамках антикоррупционного расследования.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб.

По данным газеты La Nación, операция по задержанию людей, причастных к коррупции, началась 17 марта. Тогда же президент Венесуэлы Николас Мадуро принял отставку министра нефтяной промышленности страны Тарека эль-Айссами и пообещал очистить государственную нефтегазовую компанию PDVSA от коррупции.

Генеральная прокуратура Венесуэлы ранее сообщила о начале антикоррупционного расследования после задержания некоторых госслужащих. По данным ведомства, "расследуемые преступления касаются различных ветвей и уровней власти, вовлечены оказались стратегические для развития страны и правосудия сферы".

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Версия на азербайджанском языке Venesuelada korrupsiyada şübhəli bilinən 42 məmur saxlanılıb

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