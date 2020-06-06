В Венесуэле переходят к работе в режиме "неделя через неделю"

Правительство Венесуэлы изменило правила карантина по коронавирусу, согласно которым 7 дней работы будут для всех чередоваться недельными перерывами, ранее действовала более строгая формула санитарных ограничений - 5+10.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал президент Николас Мадуро в своём микроблоге в Twitter.

"Первая неделя послаблений прошла очень хорошо, показав пример гражданской осознанности и совести. Теперь переходим к формуле 7+7 - семь дней работы после семи дней карантина при строгом соблюдении санитарных мер", - отметил он.

Метод 7+7 не будет действовать для приграничных районов, уязвимых к распространению вируса, тогда как в большинстве штатов предстоящие выходные объявлены рабочими перед недельным перерывом.

По последней информации Минздрава, в Венесуэле выявлены 2 145 случаев COVID-19, от осложнений скончались 20 человек.