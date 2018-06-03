В Венесуэле освободили вторую группу политических заключённых

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Власти Венесуэлы освободили вторую группу политических заключённых в составе нескольких десятков человек.
Как передает Report, об этом сообщает El Universal со ссылкой на министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса.
Как уточняется, всего 3 июня на свободу вышли 40 заключённых.
Ранее сообщалось, что в Венесуэле власти освободили 39 политических заключённых, среди которых был один из лидеров оппозиции, бывший мэр Сан-Кристобаля Даниэль Себальос.
News DepartmentАвтор новости
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