В Венесуэле освободили вторую группу политических заключённых

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Власти Венесуэлы освободили вторую группу политических заключённых в составе нескольких десятков человек.

Как передает Report, об этом сообщает El Universal со ссылкой на министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса.

Как уточняется, всего 3 июня на свободу вышли 40 заключённых.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле власти освободили 39 политических заключённых, среди которых был один из лидеров оппозиции, бывший мэр Сан-Кристобаля Даниэль Себальос.