В Венесуэле осудили слова Трампа о возможном военном вмешательстве США

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Венесуэла отвергает и осуждает заявления президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в ситуацию в стране.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

"Народ Венесуэлы будет стоять на страже наших границ и не допустит какого-либо иностранного вмешательства, откуда бы оно ни исходило", — сказала Родригес.Она отметила, что Каракас всегда готов к защите территории и принципов. По ее словам, если одна из стран решит напасть на Венесуэлу, то она ответит.