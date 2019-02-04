В Венесуэле осудили слова Трампа о возможном военном вмешательстве США

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Венесуэла отвергает и осуждает заявления президента США Дональда Трампа о возможном военном вмешательстве в ситуацию в стране.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.
"Народ Венесуэлы будет стоять на страже наших границ и не допустит какого-либо иностранного вмешательства, откуда бы оно ни исходило", — сказала Родригес.Она отметила, что Каракас всегда готов к защите территории и принципов. По ее словам, если одна из стран решит напасть на Венесуэлу, то она ответит.
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