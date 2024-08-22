В Венесуэле обвинили оппозицию в попытке совершить госпереворот

Венесуэльская ультраправая оппозиция использовала преступные группировки, социальные сети и кибератаки для совершения государственного переворота в республике.

Венесуэльская ультраправая оппозиция использовала преступные группировки, социальные сети и кибератаки для совершения государственного переворота в республике.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Globovisión, об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на встрече с дипломатическим корпусом.

"Преступные группировки "Поезда Арагуа и Льяно" были наняты оппозицией для государственного переворота и использовались вместе с развернутой в социальных сетях кампанией и киберпереворотом", - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что такое использование "организованной преступности разработано ЦРУ США". Государственные учреждения подверглись кибератакам, при этом "на сайт МИД было совершено 25 млн атак", отметил Хиль. Он указал, что оппозиция использует в соцсетях так называемых агентов влияния, которые "за плату разворачивают кампанию по свержению законного и конституционного правительства" Венесуэлы.

Министр отметил, что крайне правая оппозиция "не признает никакой государственной власти, ни одного государственного института и при этом пытается претендовать на признание народа".