​В Венесуэле объявили чрезвычайное экономическое положение

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о чрезвычайном экономическом положении на всей территории страны сроком на 60 дней.

Как передает Report, соответствующий указ был зачитан в прямом эфире венесуэльского телевидения.

Мадуро попросил национальное собрание страны утвердить четкий план чрезвычайных мер для спасения экономики страны.

"Мы намерены активировать чрезвычайный план и реконструировать нашу экономику", - заявил он.

Ранее Мадуро говорил, что представит план мер по повышению производства венесуэльской экономики, зависящей более чем на 90 процентов от нефтяных доходов.