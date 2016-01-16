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    ​В Венесуэле объявили чрезвычайное экономическое положение

    Оно будет действовать на всей территории Венесуэлы в течение 60 дней

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о чрезвычайном экономическом положении на всей территории страны сроком на 60 дней.

    Как передает Report, соответствующий указ был зачитан в прямом эфире венесуэльского телевидения.

    Мадуро попросил национальное собрание страны утвердить четкий план чрезвычайных мер для спасения экономики страны.

    "Мы намерены активировать чрезвычайный план и реконструировать нашу экономику", - заявил он.

    Ранее Мадуро говорил, что представит план мер по повышению производства венесуэльской экономики, зависящей более чем на 90 процентов от нефтяных доходов.

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