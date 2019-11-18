В Венесуэле неизвестные открыли огонь по подросткам на вечеринке

Один подросток погиб и 18 получили ранения во время стрельбы на вечеринке в Венесуэле, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел в штате Миранда накануне ночью, однако СМИ сообщили о произошедшем не сразу.

Вооруженные неизвестные открыли огонь по группе подростков, присутствующих на вечеринке в одном из домов, после чего быстро скрылись. По данным источников, стрельбе предшествовала ссора.

Пострадавшие доставлены в больницу. От полученных ранений скончался 15-летний подросток.

Криминалисты начали расследование происшествия и розыск нападавших.