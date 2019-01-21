В Венесуэле задержали мятежных военных - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Глава Учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил о задержании небольшой группы восставших военных, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местные СМИ сообщают, что сотрудники сил быстрого реагирования применили слезоточивый газ против протестующих в венесуэльской столице.

Люди, пришедшие поддержать группу военных, которая, по сообщениям CМИ и соцсетей, подняли мятеж, установили на улице баррикады, бьют в кастрюли и призывают военных не сдаваться.

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Сотрудники сил быстрого реагирования и боливарианской полиции окружают район венесуэльской столицы Каракаса, захваченный группой мятежных военных, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным местных СМИ, военные захватили штаб Национальной гвардии на западе Каракаса. Также в соцсетях появилось видео, на котором военные захватили один из районов города и выступают против правительства президента Николаса Мадуро.

Сообщается, что предполагаемый лидер мятежников старший сержант Валдрен Фигероа в заявлении, распространенном в социальных сетях, призвал к защите конституции и неповиновению правительству.

Отметим, что ранее парламент Венесуэлы объявил президента страны узурпатором.