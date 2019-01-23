В Венесуэле ликвидировали группировку, планировавшую атаку на демонстрантов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Национальные вооруженные силы Венесуэлы ликвидировали группировку, члены которой планировали атаковать участников сегодняшней демонстрации, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости"

"Органы безопасности предотвратили планы по убийству демонстрантов на массовых выступлениях 23 января. Один человек скончался в ходе перестрелки, второй разыскивается", - заявил губернатор штата Сулия Омар Прието.

По его словам, что в ходе операции были обнаружены гранаты, автоматы, глушители и военная форма.

Командир одного из округов комплексной обороны Фабио Саварсе Пабон отметил, что вооруженные силы страны вместе с органами безопасности штата Сулия "смогли ликвидировать террористическую ячейку, состоящую из трех человек, которые скрывались в квартире в жилом комплексе IslaDorada в городе Маракайбо".

Отметим также, что порядка 30 человек были задержаны накануне вечером в ходе акций протеста в столичном районе Либертадор.

Отметим, что сегодня ночью в разных городах Венесуэлы начались акции протеста против президента Николаса Мадуро. На 23 января в стране намечены как марши противников властей, так и сторонников действующего президента. По данным местных СМИ, в протестах уже погибли два человека, еще двое ранены.