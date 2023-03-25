В Венесуэле ликвидировали преступника, за голову которого обещали 1 млн долларов

Правоохранительные органы Венесуэлы ликвидировали одного из наиболее активно разыскивавшихся в стране преступников Карлоса Гомеса по прозвищу Кролик (Конехо), за помощь в поимке которого была объявлена награда в 1 млн долларов США.

Правоохранительные органы Венесуэлы ликвидировали одного из наиболее активно разыскивавшихся в стране преступников Карлоса Гомеса по прозвищу Кролик (Конехо), за помощь в поимке которого была объявлена награда в 1 млн долларов США.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом проинформировал министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Ремихио Себальос.

По словам Себальоса, в отношении Гомеса были выдвинуты обвинения в терроризме, убийстве, вымогательстве и похищении людей.

Как сообщил глава МВД, преступника обнаружили в Ирапе (штат Сукре). Он и другие члены банды попытались оказать сопротивление стражам порядка. По итогам операции задержали 36 человек, у них конфисковали 16 единиц огнестрельного оружия, более 3 тыс. патронов, 9 автомобилей и 14 мотоциклов.

"Полиция продолжает поиск оставшихся членов организованной преступной группы в штатах Арагуа, Карабобо и Сукре, чтобы гарантировать мир и спокойствие народу Венесуэлы", - отметили в МВД.